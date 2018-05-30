В Україні відсьогодні подорожчали квитки на потяги

«Укрзалізниця» підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 12%.

Державна компанія «Укрзалізниця» відсьогодні підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«Індексація тарифів на 12%, починаючи з цієї доби, розпочалася. На всі напрямки», - повідомили в держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планувала підвищити тарифи на пасажирські перевезення з 1 квітня, проте цього не сталося через те, що відповідний наказ не пройшов усі рівні узгодження. Проектом наказу передбачається проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів у два етапи по 12%. Другий етап має відбутися з 1 жовтня.

Загалом рівень індексації тарифів на перевезення пасажирів у грудні 2018 року по відношенню до грудня попереднього року становитиме 25%.