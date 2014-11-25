Нові правила призначення на авіамаршрути не створюють бар'єрів для авіакомпаній, включаючи іноземні лоу-кости - Державіаслужба

Нові правила надання прав на експлуатацію авіаліній, розроблені Державною авіаційною адміністрацією України, не суперечать законодавству України та Європейського союзу, а також не створюють додаткових перешкод у діяльності перевізників, включаючи іноземні компанії - лоу-кости.

Про це йдеться у спеціальному листі Державіаадміністрації, направленому керівництву авіакомпанії «Wizz Air Україна» та текстом якого володіє УНІАН.

«Нові правила визначають процедуру призначень, відкликання, обмеження трафіку або відмови в призначеннях для українських та іноземних перевізників, незалежно від форми власності або положень сертифікату експлуатанта. - йдеться в листі. - Водночас, правила не стосуються вже налагодженої діяльності перевізників, уже наявних у них прав на експлуатацію авіаліній. Ці правила застосовуються тільки при заявці на нові маршрути».

Коментуючи ситуацію, голова Державіаслужби Денис Антонюк наголосив, що лист у чому роз'яснив позицію авіавлади України і дав відповідь на питання з боку авіакомпанії.

«Ми провели переговори з керівництвом «Wizz Air Україна», на яких був присутній міністр інфраструктури Максим Бурбак. Ми пояснили і роз'яснили нові правила. У мене стійке відчуття, що компанію хтось навмисно налаштовував на негативне сприйняття нових правил», - зазначив Антонюк.

Він сказав, що в ході бесіди Державіаслужба не раз звертала увагу на те, що причин припиняти польоти немає ніяких. «У «Wizz Air Україна» є великий пул призначень, за якими вони можуть літати без змін і без додаткових вимог. Все, що у «Візз Ейр» є - можна використовувати і додавати нові маршрути з тих, які вже є в них у правах, - сказав Антонюк. - Мені здалося, що авіакомпанія залишилася задоволеною».

УНІАН також звернувся за коментарями до представників «Wizz Air Україна».

Читайте такожЕксперт: розвиток ринку внутрішніх авіаперевезень - справа невдячна, але важливаЯк повідомляв УНІАН, Державіаслужба у жовтні розробила і прийняла новий Порядок надання й анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, що передбачає прозорий механізм надання таких прав на підставі рівності перевізників щодо доступу до ринку та визначення критеріїв переможця на підставі структури власності, досвіду роботи і можливостей розвитку. У листопаді наказ Державіаслужби був зареєстрований Міністерством юстиції. Документ набуде чинності після публікації в офіційній пресі.

Коментуючи необхідність впровадження документа, голова Державіаслужби Денис Антонюк наголошував, що нові правила враховують конкурентні переваги перевізників і прозорість структури власності, як це передбачають угоди про єдиний авіапростір і про асоціацію з Євросоюзом.

У свою чергу міністр інфраструктури Максим Бурбак наголошував, що новий порядок буде також сприяти розвитку внутрішніх перевезень.

«Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air, яка є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі.