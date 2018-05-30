Гройсман пообіцяв за місяць вирішити питання з «євробляхами», але за однієї умови

Протягом 2017 року в Україну було завезено 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв за місяць врегулювати питання з автомобілями з європейської реєстрацією, на яких їздять українці без відповідного митного оформлення, у разі делегування парламентом уряду відповідних повноважень.

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Про це Гройсман заявив під час засідання уряду.

«Уряд не може це врегулювати власним рішенням. Це має вирішувати український парламент. Але якщо парламент делегує це право уряду - я обіцяю, що за один місяць ми його врегулюємо справедливо», - сказав він.

Гройсман зазначив, що на даний момент парламент думає про спосіб вирішення даного питання.

Як повідомляв УНІАН, з осені 2017 року власники автомобілів з іноземною реєстрацією у багатьох регіонах України проводили акції протесту, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономером.

Згодом у Державній фіскальної службі повідомили про початок розслідування митними органами Литви на запит українських колег щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів з литовської реєстрацією.

У ДФС раніше повідомляли, що станом на початок лютого в Україні знаходиться майже 425,4 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тисячі з порушенням терміну перебування.

Протягом 2017 року Україну було завезено 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.