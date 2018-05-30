Українці дедалі частіше страхують авто: розмір виплати по ОСАГО за рік зріс на 20%

Протягом першого кварталу страховики врегулювали понад 31 тисячу страхових звернень в результаті ДТП і виплатили постраждалим 529,1 мільйона гривень.

Середній розмір страхової виплати, що здійснюється страховиками за договором ОСАГО, в першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 18% - до 17 тисяч гривень.

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Про це йдеться в повідомленні Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

За даними бюро, протягом першого кварталу 2018 року страховики врегулювали більше 31 тисячі страхових звернень в результаті ДТП і виплатили постраждалим 529,1 мільйона гривень. Рівень збитковості ОСАЦВ (співвідношення страхових виплат до страхових премій) за результатами першого кварталу становить 58,2% (за результатами четвертого кварталу 2017 року - 52,3%).

Згідно з повідомленням, середній термін врегулювання вимог за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 85 днів від дати ДТП. При цьому у 18 страхових компаній з 53 страховиків, що входять до складу МТСБУ, показник "Якість врегулювання збитків" знизився. А у 23 страхових компаній середній термін врегулювання становить більше 100 днів з дати ДТП (за результатами четвертого кварталу 2017 року таких компаній було лише 18).

Кількість скарг на дії страховиків у першому кварталі зросла на 38,8% порівняно з попереднім періодом і становить 554 скарги.

Як повідомляв УНІАН, обсяги страхових платежів, залучених українськими страховиками від продажу полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ), за підсумками січня-березня 2018 року склали 909,699 мільйона гривень, що на 15% більше показника за аналогічний період 2017 року.