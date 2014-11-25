Бойовики знову пошкодили залізничні колії на Донбасі

У результаті обстрілу терористами були пошкоджені залізничні колії на перегоні Очеретине - Новобахмутівка і на станції Оленівка Нова, недалеко від Красноармійська, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці»

Згідно з повідомленням, в результаті вибуху 24 листопада на 18 км перегону Очеретине - Новобахмутівка було пошкоджено 2,4 метра шляху, 6 залізобетонних шпал та інше залізничне обладнання. Станція Оленівка Нова, недалеко від міста Волноваха, була пошкоджена в результаті артобстрілу.

У прес-службі зазначили, що постраждалих в результаті обстрілу немає.

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