Кабмін затвердив нову транспортну стратегію до 2030 року

Над документом працювала команда з європейських експертів і консультантів, працівників Міністерства та офісу підтримки реформ.

Кабінет міністрів затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року Drive Ukraine 2030, метою якої є інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури.

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Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, таке рішення уряд ухвалив сьогодні.

"Так, документ є досить модерновим і спрямованим не лише на вирішення проблем сьогодення, але і на створення нової інфраструктурної реальності. Ми можемо нескінченно латати дороги або модернізувати вагони, яким по 40 і більше років. Але тільки амбітні плани і "велика інфраструктурна революція" можуть дати Україні нову якість. Побудова сучасної держави вимагає сучасного підхід", - цитує прес-служба міністра інфраструктури Володимир Омелян.

Міністр також зазначив, що над документом працювала команда з європейських експертів і консультантів, працівників Міністерства та офісу підтримки реформ.

"Ми повинні вийти за межі внутрішньоукраїнського мислення і ставити перед собою глобальні цілі. Стратегія 2030 - це не про транспорт. Стратегія 2030 - про модерній Україні, про розвиненому сильну державу, про людей, для яких ми створили найкраще. Тому що це - наш обов'язок. І наша робота. Drive Ukraine 2030 - перетворення України на розвинену високотехнологічну та інноваційну країну завдяки розвитку сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх технологій. Drive Ukraine 2030 - цифрова інфраструктура, безпека на транспорті, безпілотні автомобілі, транспортні коридори, єдина транспортна та інфраструктурна мережа з Європейським Союзом", - підкреслив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань повідомляв, що причиною розробки стратегії 2030 стало неефективність транспортної стратегії до 2020 року. За його словами, після анексії Криму і початку війни на Донбасі наша країна була змушена кардинально змінити товарно-транспортні потоки.

Нова стратегія спрямована на удосконалення нормативно-правового регулювання галузі перевезень з метою сформувати систему ефективного управління. Планується також впроваджувати програми підготовки та розвитку персоналу, підвищувати прозорість прийняття рішень, покращувати тарифне регулювання ринку транспортних послуг.

Міністерство інфраструктури очікує, що поступово в Україні буде збільшуватися частка контейнерних перевезень, будуть створюватися нові термінали обробки вантажів, строк доставки товарів зменшиться і, крім того, пройти митну перевірку вантажів стане легше.