Нацполіція планує запустити систему автоматичної відеофіксації порушень ПДР та надсилати водіям квитанції про сплату штрафу поштою.

До кінця року в Україні водії-порушники почнуть отримувати «листи щастя».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції з безпеки дорожнього руху повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

«До кінця року система має запрацювати. На даний час йде не про повне розгортання по всій державі, а запрацювати на найбільш аварійних ділянках доріг. Це буде 200-300 комплексів по всій країні», - уточнив він.

За його словами, на відміну від 2005-2006 року, коли так звані листи щастя були визнані юридично нікчемними через неузгодженість законодавства, на сьогодні система вже працюватиме згідно із законом через прописану в законодавстві норму про те, що відповідальність за порушення ПДР покладається на власника транспортного засобу в незалежності від того, хто ним керує на момент фіксації порушення. Криклій додав, що у разі, коли власник транспортного засобу- фізична особа, то штраф сплачуватиме саме власник, а якщо юридична - то керівник юридичної особи.

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Стосовно автомобілів на так званих «євробляхах» (автомобілі з іноземною реєстрацією, які експлуатуються на території України і фактично належать громадянам України - УНІАН), то «листи щастя» приходитимуть за адресою того, хто придбав поліс автоцивілки або ж поліс КАСКО. Єдині, хто зможуть уникнути штрафу за порушення ПДР в режимі автоматичної фіксації, це ті власники «євроблях», які не застрахували свій автомобіль ні за автоцивілкою, ні за КАСКО.

Окрім того, як пояснив начальник Головного сервісного центру МВС, квитанції про сплату штрафів разом з копією протоколу про порушення ПДР направлятимуть власникам автомобілів поштою, але з обов’язковим повідомленням про отримання листа або адресатом, або кимось із його близьких, які мешкають за його адресою: «Будуть лише замовні листи. Вони дорожчі, але інакше ми не матимемо інформації, чи отримано лист, чи ні».

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