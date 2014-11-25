«Укрзалізниця» хоче припинити рух поїздів у зоні АТО

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») вважає за необхідне тимчасово припинити рух вантажних і пасажирських поїздів на підконтрольних терористам територіях у зоні антитерористичної операції (АТО) у зв'язку з неможливістю забезпечити безпеку пасажирів і збереження вантажів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник правового департаменту «Укрзалізниці» Олег Тітов.

За його словами, на виконання президентського указу про те, що з 1 грудня необхідно перевести всі держпідприємства, в тому числі й Донецьку залізницю, на підконтрольну українським військовослужбовцям територію, «Укрзалізниця» й ухвалила це рішення, схвалення якого очікує від Міністерства інфраструктури.

"Хто на сьогоднішній день може нести юридичну відповідальність за збереження вагону, який слідує, приміром, по території Луганська або Донецька? Ніхто, так само, як ніхто не може гарантувати безпеку пасажирів», - підкреслив Тітов.

Він також зазначив, що Донецька магістраль, незважаючи на загострення військового протистояння на сході України, продовжує виконувати зобов'язання за фінансовими договорами й перераховувати податки до державного бюджету України.

За даними прес-служби відомства, перевезення пасажирів, як і в даний час, здійснюватиметься до Красного Лиману, Костянтинівки, Маріуполя й Красноармійська.

Водночас, Тітов повідомив, що "Укрзалізниця" розглядає об'їзні шляхи через Харківську область, а оскільки банки пішли зі Східного регіону, ухвалено рішення про те, що вся оплата за вантажоперевезення здійснюватиметься в пункті отримання вантажу, а не в пункті відправлення, щоб мінімізувати ризик втрати грошових коштів.

За словами Тітова, до «Укрзалізниці» як національного перевізника пасажирів і вантажів уже є маса претензій від вантажовідправників із приводу збереження вантажів. Зокрема, є претензія від компанії "Нібулон", у якої ЛНР націоналізувала зерно.

«У нас є претензія від компанії «Нібулон», вантаж якої у вигляді пшениці так звана Луганська Народна Республіка націоналізувала й залишила в себе, а компанія пред'являє претензії нам, оскільки фактично залізниця їх брала й зобов'язалася вантаж доставити. Ми не можемо забезпечити його збереження ні юридично, ні фізично», - зазначив Тітов.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости й ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Станом на 17 листопада "Укрзалізниця" оцінювала витрати на відновлення пошкоджених у зоні АТО 1247 об'єктів залізничної інфраструктури в 754,3 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.