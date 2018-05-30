"Укртелеком" з 1 червня підвищує вартість трьох тарифних планів

Вартість тарифних планів "Домашній Базовий", "Загальний базовий" і "Домашній Безлімітний" підвищиться на 6 гривень з ПДВ.

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" з 1 червня підвищує вартість тарифних планів "Домашній Базовий", "Загальний базовий" і "Домашній Безлімітний" на 8,2-11,2% (на 6 гривень з ПДВ).

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Як повідомляє прес-служба компанії, "Укртелеком" підвищує вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку, які входять пакетні послуги – хвилини на спілкування всередині країни, з абонентами мобільних операторів.

"Це не стосується абонплати, яка регулюється державою. Нагадуємо, що біля "Укртелекому" є лінійка тарифних планів, що включають тільки абонплату і відповідних граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, встановленими НКРЗІ. Вартість цих тарифних планів не змінюється", - сказано в повідомленні.

Причиною для збільшення собівартості надання телекомунікаційних послуг стало в тому числі підвищення тарифів на матеріальні ресурси (паливо, електроенергія). У пакетні хвилини входять міжміські дзвінки, розмови з абонентами SIP-телефонії, розмови з абонентами мобільного зв'язку, відзначили в компанії.

"Вартість пакетних хвилин буде збільшена на 6 гривень з ПДВ для тарифних планів "Домашній Безлімітний" (до 79 гривень у містах і 74 гривень в селах), "Загальний базовий" (до 63,48 гривні в містах і 59,47 гривні у селах) і "Домашній Базовий" (до 74 гривень у містах і 69 гривень у селах)", - сказано в повідомленні.

Як додали в компанії, місцеві розмови в цих тарифних планах не тарифікуються, тобто абонент може без обмежень спілкуватися в межах одного міста або району.

"У випадку, якщо абонент не користується пакетними хвилинами, що входять в тарифний план (вартість яких буде збільшена), він може безкоштовно перейти на інший тарифний план, вартість якого буде дорівнювати граничним тарифом, встановленому НКРЗІ", - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).