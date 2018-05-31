Омелян запевняє, що через 10 років половина українців буде користуватися авіатранспортом

За словами міністра, до 2030 року в Україні буде близько 50 працівників аеропортів.

Міністерство інфраструктури України очікує, що до 2030 року авіаційним транспортом буде користуватися 50% населення країни, тоді як зараз лише 4%.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на портовому форумі Ukrainian Ports Forum в Одесі, представляючи Національну транспортну стратегію України до 2030 року.

"Лише 4% користуються авіатранспортом... Ми хочемо забезпечити умови, щоб мінімум 50% населення користувалося авіаційним транспортом... Також, повинна бути розширена географія польотів. З України має бути відкрито мінімум 350 напрямків по всіх напрямках", - сказав міністр.

Також Омелян повідомив, що до 2030 року в нашій країні буде близько 50 працівників аеропортів.

"В авіаційній галузі ми передбачаємо 50 працюючих аеропортів. Зрозуміло, не всі будуть "Борисполями". Це будуть і регіональні аеропорти, і аеропорти обласного рівня. Але, безумовно, спорудження мінімум ще 4 хабів необхідно", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Кабінет міністрів затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року - Drive Ukraine 2030, метою якої є інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури.