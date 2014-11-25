Глава «Укрзалізниці» Остап'юк повернувся до виконання своїх обов'язків

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Борис Остап‘юк, якого на початку вересня за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка був усунено від виконання своїх обов'язків на період перевірки діяльності відомства, з 19 листопада повернувся на посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник правового департаменту «Укрзалізниці» Олег Тітов.

«У зв'язку з рішенням Кабміну Остап‘юка було усунено на період проведення позапланової перевірки комісією Міністерства інфраструктури, яка закінчилась 18 листопада. 19 листопада було підписано внутрішній наказ, згідно з яким Остап‘юк повернувся до виконання обов'язків гендиректора», - сказав Тітов.

При цьому він повідомив, що Мінінфраструктури поки що не надало «Укрзалізниці» відповідного акту за підсумками проведеної перевірки комісією.

Разом з тим Тітов відзначив, що Максим Бланк, який тимчасово виконував обов'язки генерального директора відомства, обійняв свою колишню посаду першого заступника керівника «Укрзалізниці».

Читайте такожКомісія завершила перевірку діяльності «Укрзалізниці»Тітов також додав, що залізнична держадміністрація внесла зміни до штатного розпису, згідно з яким буде додано посаду ще одного заступника голови відомства.

«Дане рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що наявні заступники фізично не встигають виконувати покладені на них функції, оскільки більшу частину часу вони проводять в СБУ і Генпрокуратурі», - сказав Тітов, не уточнивши терміни призначення й можливі кандидатури на цю посаду.

Наразі керівний склад «Укрзалізниці» складається з генерального директора, першого заступника і двох заступників керівника відомства.