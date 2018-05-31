В Україні обіцяють побудувати десять автобанів

За словами міністра інфраструктури, будівництво першої дороги почнеться вже наступного року.

Міністерство інфраструктури України має намір до 2030 року побудувати в країні десять автобанів на умовах концесії, а будівництво першої дороги почнеться вже наступного року.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на портовому форумі Ukrainian Ports Forum в Одесі, представляючи Національну транспортну стратегію України до 2030 року.

«Наше бачення - 10 автобанів, які з'єднають всю Україну. Вони мають бути збудовані за концесійним принципом платних доріг. Сподіваюся, будівництво першої дороги почнеться вже наступного року. Перший напрямок - це славно відомий напрямок Львів - Краковець, а далі Київ - Біла Церква», - сказав міністр.

Також Омелян повідомив, що планується будівництво низки інших автобанів.

«Go Highway (Гданськ - Одеса), будівництво якого почалося за часів уряду Гройсмана. Також автобан Via Carpathia, продовження Одеса - Рені до Греції. Також розвиток внутрішніх напрямків: Львів - Київ - Харків - Донецьк, Київ - Керч, Полтава - Дніпро», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Кабінет міністрів затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року - Drive Ukraine 2030, метою якої є інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури.