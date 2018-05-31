Голова Одеської ОДА Степанов передав до Кабміну законопроект щодо "реанімації" порту Рені

14:19, 31 травня 2018
Транспорт/Зв'язок
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У порту Рені на півдні Одеської області планують знизити податки на прибуток для великих інвесторів. Як повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, для цього в ОДА спільно з АМПУ розробили законопроекти про внесення змін до Закону України «Про спеціальну економічну зону«Рені», а також до Податкового кодексу. Максим Степанов передав ці документи Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.

"Порт Рені в Одеській області на початку 90-х перевантажував 10 мільйонів тонн на рік, а в 2017-му - тільки 200 тисяч тонн. Порт в боргах по заробітній платі, перед містом. На його території функціонує спеціальна економічна зона, але тільки на папері. Порт знаходиться в комі: або вмре, або ми його реанімуємо. Одеська ОДА спільно з Адміністрацією морських портів України розробили законопроект, який стосується внесення змін до Закону України «Про спеціальну економічну зону«Рені», а також до Податкового кодексу. Він передбачає введення пільг на податки на прибуток для великих інвесторів. Перші три роки - нульова ставка, наступні три роки - 50% від діючої ставки, через 6 років - оподаткування за загальними ставками", - заявив під час форуму Ukrainian Ports Forum-2018 глава Одеської ОДА Максим Степанов.

Відзначимо також, що змінами пропонується продовжити термін функціонування в порту Рені спеціальної економічної зони ще на 10 років. Ідею з внесенням змін підтримав і Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон.

"Питання, порушене керівником Одеської області Максимом Степановим по вільній економічній зоні для відновлення або реанімації порту Рені, абсолютно підтримується Урядом. Тому що в наших непростих економічних умовах повинні бути креативні підходи, щоб забезпечити ефективність ведення робіт, в тому числі, в порту Рені, який на жаль, з різних причин, знаходиться зараз в поганому стані », - підкреслив Володимир Кістіон.

Також Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що досвід створення сводобних економічних зон не повинен обмежитися тільки портом Рені.

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