Омелян не виключає початку будівництва нового аеропорту у Дніпрі цього року

Про це міністр інфраструктури заявив журналістам в Одесі.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян не виключає початку будівництва аеропорту у Дніпрі в 2018 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Омелян заявив журналістам в Одесі, відповідаючи на питання: «Коли Дніпро стане авіахабом?».

«Насправді у нас все готово. Готова проектна документація. Ми очікуємо узгодження виділення фінансових ресурсів, тому що це мінімум 2 млрд грн. Якщо ми розуміємо, що вони є, то ми приступаємо до будівництва невідкладно», - сказав Омелян, висловивши надію, що це може відбутися в поточному році.

Міністр додав, що злітна смуга буде побудована за рахунок держбюджету, як це практикується в усьому світі, а термінальна частина - буде будуватися приватною компанією.

«І це буде найкращий вихід. Ми бачимо, що за такої моделі побудована робота аеропортів в Одесі, Харкові, і, в принципі, це ефективно», - сказав Омелян.

Експерти вважають, що харківський кейс міністр приводить не випадково. У свій час бенефіціар групи DCH Олександр Ярославський в рамках підготовки до Євро 2012 реалізував проект нового аеропорту «першій столиці». Тоді реконструкція аеропорту, що включала в себе створення нового сучасного терміналу, дійсно була здійснена за моделі приватно-державного партнерства. Сьогодні Олександр Ярославський висловлює готовність повторити цей досвід в Дніпрі. «У Харкові ми, по суті, звели все з нуля, потім крок за кроком розвивали, а зараз вже займаємо призові місця в міжнародних рейтингах. З задоволенням можна застосувати наші знання в Дніпрі. Регіон цікавий, потенціал великий, прекрасний, потрібний Україні проект. Я вже попередньо обговорив з зацікавленими сторонами „дорожню карту“. І готовий починати рух», — заявив він журналістам навесні поточного року.

Нагадаємо, в травні цього року під час візиту в Дніпро президент України Петро Порошенко запевнив жителів Дніпра, що у місті буде збудовано сучасний аеропорт.

Нинішній Дніпровський аеропорт, побудований в 1943 році, потребує модернізації. Аеропорт має статус міжнародного.