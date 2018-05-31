Подорожчання квитків на потяги: журналісти з'ясували, чи змінилася якість послуг "Укрзалізниці" (відео)
19:41, 31 травня 2018Транспорт/Зв'язок
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Журналісти повідомляють, що у вагонах практично нічого не змінилося - брудні матраци, старі спальні місця, обшарпані стіни і відсутність кондиціонера в плацкарті.
ТСН з'ясувала, змінилися якість послуг "Укрзалізниці" після подорожчання квитків
В Україні подорожчали квитки на потяги. Ціни, переконують в "Укрзалізниці", не підвищували вже 4 роки, тому час настав.
ТСН з'ясувала, чи змінилася якість послуг "Укрзалізниці" після подорожчання квитків.
Журналісти повідомляють, що у вагонах практично нічого не змінилося - брудні матраци, старі спальні місця, обшарпані стіни і відсутність кондиціонера в плацкарті.
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У відомстві переконують, що не все так погано - квитки можна придбати онлайн, потяги їздять швидше, і постіль, майже вся, нова. В плацкарті вартість квитка в середньому зросла на 30 грн, купе - на 50.
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 12%. Другий етап підвищення має відбутися з 1 жовтня.
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