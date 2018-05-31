Подорожчання квитків на потяги: журналісти з'ясували, чи змінилася якість послуг "Укрзалізниці" (відео)

Журналісти повідомляють, що у вагонах практично нічого не змінилося - брудні матраци, старі спальні місця, обшарпані стіни і відсутність кондиціонера в плацкарті.

В Україні подорожчали квитки на потяги. Ціни, переконують в "Укрзалізниці", не підвищували вже 4 роки, тому час настав.

ТСН з'ясувала, чи змінилася якість послуг "Укрзалізниці" після подорожчання квитків.

Журналісти повідомляють, що у вагонах практично нічого не змінилося - брудні матраци, старі спальні місця, обшарпані стіни і відсутність кондиціонера в плацкарті.

Читайте такожНововведення від «Укрзалізниці»: пасажири зможуть дізнатися онлайн, чи є кондиціонер у вагоні

У відомстві переконують, що не все так погано - квитки можна придбати онлайн, потяги їздять швидше, і постіль, майже вся, нова. В плацкарті вартість квитка в середньому зросла на 30 грн, купе - на 50.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 12%. Другий етап підвищення має відбутися з 1 жовтня.