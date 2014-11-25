Суд визнав незаконним рішення АМКУ про скасування конкурсу із закупівлі вугілля для залізниць

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник правового департаменту Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Олег Тітов.

У зв'язку з цим структурний підрозділ "Укрзалізниці" - "Укрзалізничпостач", відповідальний за матеріально-технічне забезпечення залізниць, оголосив про проведення цього конкурсу повторно і, сьогодні, 25 листопада, відбулося розкриття конкурсних пропозицій із закупівлі понад 70 тис. тонн вугілля, результати якого поки невідомі.

Тітов також зазначив, що "Укрзалізниця" забезпечує залізничні підприємства необхідними матеріально-технічними ресурсами лише на підконтрольних українській владі територіях. "Постачання матеріально-технічні ресурсів, приміром, спецодягу, "Укрзалізниця" здійснює лише на територіях, підконтрольних українській державі, а не сепаратистам, як про це писали деякі ЗМІ", - підкреслив Тітов.

Дії АМКУ начальник правового департаменту "Укрзалізниці" назвав диверсійними, оскільки відомство вбачає в них спробу дестабілізувати роботу всієї залізничної галузі, а крім того, вони ставлять під загрозу теплозабезпечення пасажирських поїздів і вокзалів у зимовий період.

"Зараз на складах "Укрзалізниці" існуючих запасів вугілля вистачить лише на 12 діб. Але ми вживаємо всіх заходів, щоб уже до кінця цього тижня почалися нові постачання. Після розкриття конкурсних пропозицій постачальник вугілля буде обраний у найкоротші терміни", - запевнив Тітов.

Він також підкреслив, що наразі існує тіньовий перерозподіл українського вугільного ринку.

"Я розділяю думку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка про спробу незаконного тіньового перерозподілу вугільного ринку. І це робиться, зокрема, за допомогою державних структур, які намагаються паралізувати роботу держави", - зазначив начальник правового департаменту.

У свою чергу, в прес-службі "Укрзалізниці" підкреслили, що блокування Антимонопольним комітетом процедури закупівлі послуг для залізничної галузі останнім часом носить системний характер і грунтується на скаргах підприємств, які фактично не можуть гарантувати надання зазначених у предметі закупівель послуг.

Так, Антимонопольний комітет заблокував закупівлю вугілля через скарги компанії «Тепло-Холдинг», яка не зверталася до конкурсного комітету відомства за отриманням документації торгів, роз'ясненням його умов і, відповідно, не подавала заявку на участь у конкурсі.

"Суд відзначив, що йому не представлено докази про наявність у даної компанії вугілля, а повідомлення про постачання вугілля іншим споживачам не підтвердилися. В зв'язку з цим суд визнав, що звинувачення Антимонопольного комітету в дискримінації прав позивача як потенційного учасника конкурсних торгів не відповідає дійсності", - підкреслили в "Укрзалізниці".

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня «Укрзалізниця» організувала відкриті конкурсні торги із закупівлі паливно-мастильних матеріалів для потреб залізниць на цей рік, заявки на участь в яких подали п'ять українських компаній, проте 15 жовтня Антимонопольний комітет призупинив цей конкурс через скаргу маловідомої компанії «Тепло-Холдинг».

24 жовтня АМКУ за результатами розгляду скарги "Тепло-Холдингу" ухвалив рішення зобов'язати організатора конкурсу - "Укрзалізничпостач" скасувати процедуру закупівлі кам'яного вугілля. У відповідь на це «Укрзалізниця» заявила, що оскаржить це рішення комітету в суді.

Довідка УНІАН. У структурі експлуатаційних витрат залізничної галузі енергоресурси складають до 21%. Залізниці використовують близько 400 тис. тонн дизельного палива на рік і 6,2 млрд кВт/год. електроенергії. Крім того, залізничний транспорт щорічно споживає близько 3 тис. тонн мазуту.