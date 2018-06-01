На Кримському мосту відбулася перша ДТП

Основними порушеннями правил дорожнього руху на Кримському мосту є перевищення швидкісного режиму і зупинки.

На Кримському мосту, побудованому окупантами, відбулася перше ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом.

Про це повідомляють "РИА Новости".

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"За минулі 16 діб зареєстровано одну дорожньо-транспортну пригоду: в денний час на 142-му км А-290 (через кілометр після в'їзду на міст з боку Тамані) легковий автомобіль за недотримання дистанції, допустив зіткнення з пасажирським автобусом. Постраждалих немає. Обмеження в русі не вводилися. Учасники оформили протокол про ДТП у спрощеній формі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що основними порушеннями правил дорожнього руху на Кримському мосту є перевищення швидкісного режиму і зупинки.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою по мосту з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.