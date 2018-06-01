Мер Конотопа зняв на відео фури із вживаними автомобілями з Росії та звинуватив Банкову

"Тут є пряма відповідь, бачачи оці усі автівки, чому у нас досі немає людської можливості розмитнювати за адекватні гроші автівки із Євросоюзу", - сказав мер.

Вчора, 31 травня, на шосе Москва-Київ на відео потрапили три фури із вживаними автівками "Нива" та "Лада", які до України привезли на продаж із Російської Федерації. Водії вантажівок не приховували, що їдуть із Росії та запевнили – мають усі необхідні документи.

Караван фур зняв на відео Артем Семеніхін – міський голова Конотопа. За його словами, співпраця з РФ - причина, чому "у нас досі немає людської можливості розмитнювати за адекватні гроші автівки з Євросоюзу".

На відео Семеніхін розповідає, що одна така автівка коштує 10-12 тисяч доларів, що рівноцінно значно якіснішим Mercedes-Benz, Mitsubishi чи іншим автомобілям, які їздять на єврономерах та привезені з ЄС.

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"Подивіться, ось воно насправді вбивство всіх журналістів, вбивство всіх нас – українців. Ось воно, будь ласка, у фурах, тут і зараз їде в Україну, ось чому ми не можемо розмитнювати автівочки, бо бариги, які сидять на Банковій, заробляють ось на цьому всьому. От чому ми не можемо розмитнити за 200-300 доларів, за 500 доларів, автівки із Євросоюзу", - заявив Семеніхін.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ДФС назвали кількість авто на єврономерах, які незаконно перебувають в Україні.