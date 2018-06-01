Близько трьох десятків брендів відмовилися від участі в Московському автосалоні

Японська компанія Mitsubishi слідом за багатьма іншими брендами відмовилася від мотор-шоу ММАС-2018, яке пройде в серпні і вересні.

Компанія Mitsubishi не братиме участі в Московському автосалоні (ММАС-2018), який пройде в столиці Росії в серпні і вересні.

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Про це розповів директор з маркетингу і PR Mitsubishi Ілля Ніконоров, повідомляє Autonews.ru. Загалом, вже близько трьох десятків брендів відмовилися від участі в автосалоні.

«Зважаючи на те, що більшість автомобільних брендів відмовилися від Московського автосалону, ми теж вирішили не брати в ньому участі. Тому ми сконцентруємо свої зусилля щодо взаємодії з нашими існуючими та потенційними клієнтами в інших форматах», — пояснив Ніконоров.

За попередніми даними, на Московському автосалоні не будуть присутні близько трьох десятків брендів. Зокрема, від експозиції повністю відмовився Mercedes-Benz, а також концерн PSA Peugeot Citroen.

Плюс до всього, виставляти свої автомобілі не збираються компанії Mazda і Nissan. Також не приїдуть на мотор-шоу Audi і Skoda, але при цьому марка Volkswagen буде організовувати стенд. Крім того, свою участь у виставці підтвердили Renault і АвтоВАЗ.