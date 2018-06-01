В Обухові пікетувальники на півтори години перекрили трасу

Людей турбує високий рівень злочинності, стан доріг та об’єктів соціальної сфери.

Мітингувальники зранку 1 червня перекрили Обухівську трасу. Блокування тривало півтори години. Учасники протесту, а це підприємці, працівники бюджетних установ, органів місцевого самоврядування, громадські активісти та просто не байдужі люди, які втомилися від свавілля чиновників, та звертаються аби звернули увагу на проблеми, що склалися в районі державі зокрема.

Одна з груп мітингувальників це пайовики колишнього державного підприємства Радгосп-Комбінат «ОБУХІВСЬКИЙ», які приєднались до мітингуючих зі своєю проблемою – розпаювання земель колишнього радгоспу. Йдеться про понад 3 тисячі гектарів ріллі, яка ще у 2006-му мала перейти у власність працівників та пенсіонерів колишнього державного підприємства . Всього таких пайовиків - 839 осіб.

Проте, з того часу земельні ділянки змогла оформити лише половина пайовиків, однак вони зіткнулись з великим спротивом нового власника підприємства створеного на базі ліквідованого – ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ». Решта, й на даний час, це не витребувані паї орієнтовною площею 2 тисячі гектарів.

У свою чергу, адвокат Арсен Луцик, який захищає інтереси пайовиків, зазначив, що майже 12 років розпаюванню активно перешкоджає підприємство, що було створене на базі ліквідованого. Там не визнають ані необхідності самого розпаювання, ані права власності тих, хто вже отримав документи на земельні ділянки. За словами адвоката, пайовиків залякують і цькують постійними судовими позовами, оскільки вважають всю землю своїм корпоративним правом.

В той же час, мітингувальники пайовики колишнього державного підприємства Радгосп-Комбінат «ОБУХІВСЬКИЙ» вказують на бездіяльність правоохоронців та місцевої виконавчої влади у вирішенні цього питання, оскільки влада не бажає врегулювати в межах чинного земельного законодавства неконтрольований обробіток не витребуваних паїв, площа, яких нагадаю складає понад 2 тисячі гектарів. У результаті чого створюються не конкурентні умови в аграрному секторі, оскільки новостворене підприємство ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ» обробляє ці землі без жодних правовстановлюючих документів.

Загалом же, кажуть, проблем у районі накопичилося багато. Людей турбує високий рівень злочинності, стан доріг та об’єктів соціальної сфери.

Пікетувальники сподіваються, що завдяки перекриттю Обухівської траси на їх вимоги звернуть увагу і в столиці. Тому підготували відкрите звернення до представників вищих органів влади.