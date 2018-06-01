Відсьогодні квитки на потяги стали ще дорожчими

Квитки подорожчали на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

Залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

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Про це повідомляє ЦТС.

Це зміна не є нововведенням, протягом року компанія регулярно підвищує або знижує ціну проїзду відповідно до різних календарних періодів.

Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який набрав чинності з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні буде застосовуватися коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на п'ять процентних пунктів.

У кінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище за базову ставку проїзду, тому 1,07 - це підвищення на 6% у порівнянні з попереднім періодом.

Нагадаємо, з 30 травня квитки на потяги в Україні подорожчали на 12%. У цьому випадку мова йде не про планову корекцію ціни у зв'язку з календарним періодом, а про підвищення базової ставки тарифу. Наступне підвищення на такий же рівень (на 12%) відбудеться 1 жовтня.