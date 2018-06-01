Починається розробка необхідної проектної документації і узгодження з румунськими та болгарськими партнерами.

Президент Петро Порошенко анонсував будівництво моста через Дунай.

Також він взяв участь у відкритті нового мостового переходу на автодорозі М-15 «Одеса - Рені», розташованого біля села Паланка (Молдова). Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко зазначив, що під час візиту прем'єр-міністра Болгарії в Україну були дані необхідні доручення щодо проекту будівництва міжнародної траси не тільки за маршрутом Одеса - Рені, а й через Румунію і Болгарію, щоб таким чином зв'язати три країни.

«Ми маємо декілька можливих місць для побудови мосту через Дунай. Ми починаємо розробку необхідної проектної документації і узгодження з нашими румунськими та болгарськими партнерами. Впевнений в тому, що цей рух правильний. Рух в Європу», - сказав президент.

Як сказано в повідомленні, протяжність мостового переходу на автодорозі М-15 «Одеса - Рені» біля села Паланка становить 152,36 метра. Будівництво тривало з грудня 2016 по травень 2018 року.

Вартість будівництва становила 112,4 млн грн, в тому числі за рахунок державного бюджету, кредитних коштів, залучених «Укравтодором» під державні гарантії, та коштів від митних надпланових надходжень.

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Міст має стратегічне значення для Одеської області - з'єднує через заплаву річки Дністер південну частину області (Бессарабію), дев'ять районів, а також великі міста (Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Татарбунари, Рені, Болград, Вилкове, Кілію) з обласним центром і столицею. Старий міст було споруджено в 1960 році, він мав загальну довжину 145,3 метра і ширину 8,98 метра.

Як повідомляв УНІАН, ремонт дорожнього покриття траси Одеса - Рені було розпочато навесні 2016 року. Раніше в уряді зазначали, що реконструкція траси дозволить збільшити пропускну здатність транспортного трафіку у 2,5 разу і змінить логістику регіону.

Терміни завершення ремонту траси кілька разів переносилися. Зокрема, його планувалося завершити восени 2016 року.

Фінансування робіт ведеться за рахунок коштів обласного бюджету, перевиконання щомісячних планових митних зборів і фонду регіонального розвитку.

Довжина відрізка Одеса - Рені становить 295 км. Він включає в себе 49 мостів і з'єднує п'ять портів - Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський, Ізмаїльський і порт Рені. Дорога була побудована в 1940-1950-х роках, за 60-70 років експлуатації вона давно вичерпала свій ресурс і гостро потребувала ремонту.

Автодорога М-15 - є трасою міжнародного значення на території України, починається в Одесі і закінчується на українсько-румунському пропускному пункті Рені.