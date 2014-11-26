Авіакомпанія «Wizz Air Україна» спростувала інформацію про вихід з ринку

Про це йдеься в коментарі генерального директора авіакомпанії Акоша Буша, переданому УНІАН.

«Wizz Air заявляє про свою відданість українському ринку та інтересам українських пасажирів, надаючи доступні тарифи і хороший клієнтський сервіс, - цитує Буша прес-служба авіакомпанії. - Ми вважаємо, що для української авіації і української економіки дуже важливо розвивати доступні міжнародні перельоти».

При цьому Буш зазначив, що нові правила призначень на маршрути, підготовлені Державною авіаслужбою, дійсно вносять серйозні зміни, проте вони не є причиною припинення діяльності.

«Проект нового порядку пропонує серйозні зміни до поточних правил, і нам необхідно опрацювати його, перш ніж ми зможемо ухвалювати такі серйозні рішення, - сказав Буш. - Під час зустрічі в Міністерстві інфраструктури голова Державіаслужби уточнив, що новий порядок дасть змогу авіакомпаніям зберегти поточні призначення на регулярні авіаперевезення. Якщо авіакомпанія планує подавати заявки на нові маршрути, вона повинна буде дотримуватись положень нового закону. Позитивним моментом нового документа є те, що авіакомпанії зможуть зберегти поточні напрямки».

Як повідомляв УНІАН, Державіаслужба в жовтні розробила і прийняла новий Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, що передбачає прозорий механізм надання таких прав на підставі рівності доступу перевізників до ринку і визначення критеріїв переможця на підставі структури власності, досвіду роботи і можливостей розвитку. У листопаді наказ Державіаслужби був зареєстрований Міністерством юстиції. Документ набере чинності після публікації в офіційній пресі.

Коментуючи необхідність впровадження документа, голова Державіаслужби Денис Антонюк підкреслював, що нові правила враховують конкурентні переваги перевізників і прозорість структури їх власності, як це передбачають угоди про єдиний авіапростір і про асоціацію з Євросоюзом. Крім того, він підкреслював, що нові правила не суперечать законодавству України і Європейського Союзу, а також не створюють додаткових перешкод у діяльності перевізників, включаючи іноземні компанії-лоукости.

У свою чергу, міністр інфраструктури Максим Бурбак підкреслював, що новий порядок також сприятиме розвитку внутрішніх перевезень.