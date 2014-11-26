З початку АТО загинуло 16 залізничників, 108 отримали поранення

«1754 залізничники були мобілізовані і пішли добровольцями захищати незалежність України, з них загинуло 16 людей і 108 дістали поранення», - сказано в прес-релізі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, з метою посилення соціального захисту мобілізованих до лав української армії залізничників, а також сімей загиблих у ході бойових дій працівників галузі залізниці і залізничні комітети профспілок надають їм фінансову допомогу. Так, залізниці виплатили понад 280 тис. грн допомоги пораненим і 416 тис. грн - сім'ям загиблих.

«Наразі з'ясовуються потреби бійців і їхніх сімей, збираються гроші на екіпіровку, передаються автомобілі в зону АТО», - наголосили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 18 вересня в ході бойових дій у зоні АТО загинуло 12 залізничників і 77 дістали поранення із 1744 мобілізованих.

Раніше генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остап’юк дав вказівку залізницям країни в першочерговому порядку працевлаштувати працівників залізничної галузі, змушених тимчасово переселитися із зони АТО на сході України в інші регіони, а також забезпечити роботою на підприємствах «Укрзалізниці» членів сімей загиблих залізничників, які були мобілізовані в лави української армії, у разі якщо вони не працевлаштовані.

У східних областях України триває збройний конфлікт, розв'язаний Кремлем руками проросійськи налаштованих сепаратистів.