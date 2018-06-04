Українські дороги виявилися одними з найгірших у світі - рейтинг

Гіршими за українські є дороги лише в Парагваї, Ємені, Гвінеї, Мадагаскарі, Гаїті, Демократичній Республіці Конго і Мавританії.

Україна у світовому рейтингу якості доріг опинилася на 130 місці із 137-ми країн.

Про це свідчать відомості індексу глобальної конкурентноспроможності Global Competitiveness Index 2017-2018, передає Громадське.

Україну на одну позицію обійшов Мозамбік, посівши 129 місце за якістю доріг. Гіршими за українські є дороги лише в Парагваї, Ємені, Гвінеї, Мадагаскарі, Гаїті, Демократичній Республіці Конго і Мавританії.

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Лідерами за якістю шляхів визнано Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарію. До п’ятірки кращих також увійшли Гонконг та Нідерланди.

Сполучені Штати посіли 10 місце, а з 6 по 9 місця включно - у Японії, Франції, Португалії та Австрії відповідно.

При цьому зазначається, що в загальному рейтингу розвитку транспортної інфраструктури Україна посіла 87 місце, що одразу після Чорногорії. У цій категорії останньою також визнали Мавританію. А лідером транспортної інфраструктури став Сінгапур.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року Drive Ukraine 2030, метою якої є інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури.