Російські авіакомпанії різко скоротили кількість рейсів до окупованого Криму

В цілому кількість авіарейсів зменшилась на 551 тисячу місць.

Російські авіакомпанії різко скоротили кількість рейсів в окупований Крим. Так, у літньому сезоні ємність планованих авіарейсів з Росії в окупований Крим впала на 22,2%, або на 551 тис. місць.

Про це повідомляє російська газета "Коммерсантъ" з посиланням на дані Транспортної клірингової палати (ТКП). Цього літа на кримському напрямку виставили 2,1 млн крісел проти 2,7 млн роком раніше.

Як зазначає видання, до цього призвів ряд чинників, від відкриття так званого Кримського мосту до різкого - у 1,5-2 рази - зростання аеропортових тарифів в Сімферополі.

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Найбільші скорочення у Уральських авіаліній - на 187 тис. крісел або на 39%, Red Wings скоротила 64 тис. крісел (27%), Аерофлот - 51 тис. (14%), Росія - на 74 тис. (13%), Глобус (входить в S7) - на 42 тис. (13%).

За словами джерела газети в галузі, авіаперевізники почали відчувати збитковість польотів до окупованого Криму і не поспішають збільшувати кількість місць. Один з приводів - зростання цін на паливо в Сімферополі і подорожчання тарифів у міському аеропорту з 1 червня.

В Уральських авіалініях відзначають, що вартість обслуговування рейсу зросла на 50%. Nordwind Імран через зростання тарифів у півтора рази скоротить число рейсів до Сімферополя в наступний сезон, а також буде змушена збільшити вартість квитків. У Нордавіа ситуацію зі зростанням тарифів визнали "загрозливо критичній" і говорять про спад попиту на південних напрямках. В Аерофлоті обіцяють літати в Крим по раніше заявленому розкладом за рахунок програми плоских тарифів, відзначає видання.

В аеропорту Сімферополя пояснили, що зростання тарифів пов'язаний з необхідністю повернення 32 млрд руб. інвестицій в нову інфраструктуру.

Як повідомляв УНІАН, СБУ заблокувала продаж авіаквитків з Росії в окупований Крим. Ряд комерційних структур у Києві та Одесі нелегально здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст в аеропорт "Сімферополь" і назад на рейси авіакомпаній РФ.