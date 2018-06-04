Конфлікт інтересів: НАЗК внесло припис Омеляну

11:52, 04 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Омелян отримав припис від НАПК з-за конфлікту інтересів у підлеглого / фото УНІАН

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Про це повідомляє прес-служба НАЗК на своїй сторінці в Facebook.

"Внесення припису Міністру інфраструктури Володимиру Омеляну стосовно керівника Усть-Дунайського морського торгового порту Володимира Швидченка", - йдеться в повідомленні.

НАЗК встановило, що Володимир Швидченка протягом трьох років надавав послуги з використання його автомобільного транспорту державному підприємству "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ", перебуваючи одночасно на посадах директора, а потім в.о. директора цього підприємства. Відповідно, він мав потенційний конфлікт інтересів у сфері виконання службових обов'язків, обумовлений особистою майновою зацікавленістю.

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Теги: #Омелян#робота НАЗК#корупція у сфері транспорту