Конфлікт інтересів: НАЗК внесло припис Омеляну

Від міністра вимагають провести розслідування щодо чиновника, який тривалий час укладав сам з собою договір про використання транспорту.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Читайте такожГройсман назвавши умову успішної боротьби з корупцією в Україні Про це повідомляє прес-служба НАЗК на своїй сторінці в Facebook. "Внесення припису Міністру інфраструктури Володимиру Омеляну стосовно керівника Усть-Дунайського морського торгового порту Володимира Швидченка", - йдеться в повідомленні. НАЗК встановило, що Володимир Швидченка протягом трьох років надавав послуги з використання його автомобільного транспорту державному підприємству "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ", перебуваючи одночасно на посадах директора, а потім в.о. директора цього підприємства. Відповідно, він мав потенційний конфлікт інтересів у сфері виконання службових обов'язків, обумовлений особистою майновою зацікавленістю.

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