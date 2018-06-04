Конфлікт інтересів: НАЗК внесло припис Омеляну
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.
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Про це повідомляє прес-служба НАЗК на своїй сторінці в Facebook.
"Внесення припису Міністру інфраструктури Володимиру Омеляну стосовно керівника Усть-Дунайського морського торгового порту Володимира Швидченка", - йдеться в повідомленні.
НАЗК встановило, що Володимир Швидченка протягом трьох років надавав послуги з використання його автомобільного транспорту державному підприємству "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ", перебуваючи одночасно на посадах директора, а потім в.о. директора цього підприємства. Відповідно, він мав потенційний конфлікт інтересів у сфері виконання службових обов'язків, обумовлений особистою майновою зацікавленістю.