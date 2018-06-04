На українських АЗС за вихідні подешевшало пальне

Станом на 4 червня, середні ціни на пальне на українських АЗС встановилися на рівні: А-92 – 28,3 гривні за літр, А-95 – 29,26 гривні, А-95 Преміум – 30,51 гривні, ДТ – 27,15 гривні, ДП Преміум – 29,06 гривні за літр.

Ряд національних і регіональних мереж АЗС в Україні з 1 по 4 червня знизили ціни на бензин і дизельне паливо на 10-50 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

За даними компанії, на АЗС SOCAR вартість бензинів і ДТ знизилася на 50 копійок за літр до: А-92 – 30,99 гривні, А-95 – 31,99 гривні, А-95+ – 32,99 гривні, ДТ – 29,49 гривні і ДТ+ – 30,49 гривні.

Крім того, на Shell ціни знизилися на 40 копійок за літр до: А-92 – 30,89 гривні, А-95 – 31,89 гривні, А-95+ – 34,09 гривні, ДТ – 29,39 гривні і ДТ+ – 31,89 гривні.

Також, вартість палива на 50 копійок за літр зменшили в "Паралелі". На 40 копійок за літр всі нафтопродукти подешевшали в запорізькій мережі ZOG.

У свою чергу на заправках одеської "Катрал Південь", а також полтавської BVS, зниження показали лише бензини.

Таким чином, станом на 4 червня 2018 року середні ціни на пальне на українських АЗС встановилися на рівні: А-92 – 28,3 гривні за літр, А-95 – 29,26 гривні за літр, А-95 Преміум – 30,51 гривні за літр, ДТ – 27,15 гривні за літр, ДТ-Преміум – 29,06 гривні за літр.

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Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти в Україні виросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 гривень за літр, а дизпаливо - до 28-29 гривень за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року.

Протягом травня цього також спостерігалося зростання цін, який експерти пов'язували з рішенням президента США про вихід США з угоди від 2015 року, згідно з яким Іран відмовлявся від розробки ядерної зброї, а Штати та низка інших країн знімали санкції з Ісламської республіки. Також Трамп заявив про відновлення санкцій проти Ірану і назвав цю країни спонсором тероризму.

Звістка про рішення Білого дому стало причиною зростання цін на нафту, оскільки Іран є одним з найбільших країн-експортерів нафти в світі (входить до складу ОПЕК). Стрибок цін на світовому ринку призвів до зростання цін на роздрібному ринку палива в Україні, оскільки понад 80% всього моторного палива має імпортне походження.