Львівська залізниця запускає додатковий поїзд Львів - Харків

Львівська залізниця з 29 листопада на період новорічно-різдвяних свят запустить додатковий поїзд №214/215 сполученням Львів - Харків.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці, з 29 листопада поїзд №214/215 відправлятиметься зі Львова по непарних числах, з Харкова – починаючи з 30 листопада, по парних числах.

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Поїзд відправлятиметься зі Львова о 16.15, прибуття у Харків – в 12.05. У зворотному напрямку – відправлення з Харкова о 14.20, прибуття у Львів – 10.15.

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Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України по території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

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