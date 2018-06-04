В Україні зросли продажі легкових авто: що купують українці

Найпопулярнішою маркою в Україні в травні стала Toyota з показником 850 реалізованих та зареєстрованих автомобілів.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в травні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 4% – до 6,8 тисячі одиниць.

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Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

За даними "Укравтопрому", найпопулярнішою маркою в Україні в травні стала Toyota з показником 850 реалізованих та зареєстрованих автомобілів. Таким чином, попит на авто цієї марки на українському ринку зменшився майже на 4% в порівнянні з показником річної давності.

На другому місці Renault з результатом 751 авто. Свій травневий результат ця французька марка збільшила на 6%.

Третє місце українці віддали Hyundai, придбавши 504 автомобіля цієї марки, або на 52% більше, ніж роком раніше.

Volkswagen розмістився на четвертій позиції з 411 автомобілями, що на 3% більше травня 2017 року.

Замикає ТОП-5 травневого рейтингу первинних реєстрацій нових легкових авто Skoda, реалізація якої впала на 30%, до 384 автомобілів.

Бестселером місяці на українському ринку став Audi A3. Цю модель обрали 264 покупця.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тисячі одиниць.