«Укравтодор» прокоментував потрапляння українських доріг в топ-10 найгірших у світі

Нагадаємо, Україна у світовому рейтингу якості доріг опинилася на 130 місці із 137-ми країн.

У Державному агентстві автомобільних доріг України («Укравтодор») прокоментували дані світового рейтингу Global Competitiveness Index 2017-2018, в якому Україна за якістю доріг опинилася на 130 місці із 137-ми країн.

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Державне агентство зазначає, що даний рейтинг складений на підставі даних за 2016 рік і не враховує ремонти 2017-2018 років.

«Рейтинг The World Economic Forum стосовно якості інфраструктури в Україні та доріг, зокрема, базується на основних ключових даних 2016 року, про що чітко вказано в аналізованому матеріалі. В даному дослідженні не враховано результати проведення ремонтів 2017 – початку 2018 року та відповідно, оцінка якості дорожньої інфраструктури здійснена без урахування цього фактору», - йдеться в коментарі на сайті «Укравтодору».

Водночас, в «Укравтодорі» визнають, що велика частина мережі українських доріг досі знаходяться в незадовільному та наближеному до незадовільного стані.

«Дійсно, згідно із рейтингом Global Competitiveness Index Україна просідає 130 місце. І це поганий результат. Однак це результат на кінець 2016 року. Протягом 2017-початку 2018 року галузь отримала фундаментальні зміни, які протягом найближчих п’яти років кардинально змінять ситуацію на дорогах», - додають у відомстві.

Поганий стан доріг в «Укравтодорі» пояснюють недофінансуванням, через яке пропускали міжремонтні терміни, і невідповідність доріг сучасним навантаженням. Також відомство акцентує увагу на тому, що відповідно до рейтингу Global Competitiveness Index, найбільш проблемними факторами для ведення бізнесу в Україні (за результатами 2016 року) названо високий рівень інфляції, високий рівень корупції, нестабільну політичну ситуацію, ставки податків та податкове регулювання.

Нагадаємо, Україна у світовому рейтингу якості доріг опинилася на 130 місці зі 137-ми країн. Про це свідчать відомості індексу глобальної конкурентноспроможності Global Competitiveness Index 2017-2018. Україну на одну позицію обійшов Мозамбік, посівши 129 місце за якістю доріг. Гіршими за українські є дороги лише в Парагваї, Ємені, Гвінеї, Мадагаскарі, Гаїті, Демократичній Республіці Конго і Мавританії.

Лідерами за якістю шляхів визнано Об’єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарію. До п’ятірки кращих також увійшли Гонконг та Нідерланди. Сполучені Штати посіли 10 місце, а з 6 по 9 місця включно - у Японії, Франції, Португалії та Австрії відповідно. При цьому зазначається, що в загальному рейтингу розвитку транспортної інфраструктури Україна посіла 87 місце, що одразу після Чорногорії. У цій категорії останньою також визнали Мавританію. А лідером транспортної інфраструктури став Сінгапур.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року Drive Ukraine 2030, метою якої є інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури.