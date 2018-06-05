Міст Метро в Києві може обвалитися у будь-який момент - проектувальник

Небезпека обвалення виникла через те, що під час будівництва пучки арматур не були як слід ізольовані. Через це пучки вкрилися іржею, і на даний момент арматура знаходиться в поганому стані.

Київський міст Метро, яких проходить через річку Дніпро, може обвалитися у будь-який момент, якщо міська влада не проведуть його реконструкцію найближчим часом.

Про це заявив співпроектувальник даного мосту Георгій Росновський в інтерв'ю "Громадському радіо".

За його словами, небезпека обвалення виникла через те, що під час будівництва напрягаемые пучки арматур не були як слід ізольовані. Через це пучки вкрилися іржею, і на даний момент арматура знаходиться в поганому стані.

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"Цей міст повинен був простояти 100 років, якщо за ним стежити. Але цей міст Метро вже через 30 років почав викликати великі побоювання. Тому що обстеження показало, що там багато тріщин і арматура в поганому стані. Чому все це відбувається? Під час будівництва дві напіварки стягують стяжкою, в якій знаходяться напрягаемые пучки арматур, так от ці пучки арматур як слід не ізолювали. Стяжка залізобетонних елементів стягнута цими пучками, а вони поржавіли. Їх потрібно було капітально мотати спеціальною стрічкою, або ж розмістити трубки в канали, а потім заповнити розчином, але цього не зробили. Через це міст в дуже поганому стані", - розповів проектувальник.

"Капремонт неможливий, тому що він не допоможе, потрібна реконструкція. Для цього потрібно потихеньку розбирати дорогу авторуху, розбирати деякі конструкції, і замість двох смуг робити по три смуги. У мене такий проект. Так, вже років десять як заборонили рух по мосту важкого транспорту, але все одно міст під загрозою. У мене є інші матеріали обстеження, де чітко написано, що міст Метро може впасти в будь-який момент абсолютно несподівано. Почне в одному місці, і, як доміно, піде по всіх прольотах. І ще один показник: коли відчували міст Метро, давали колосальну, максимальне навантаження, і опускання шарнірів було на 3 см, прибирали навантаження, було – нуль. А зараз шарнір опустився на 23 см і не піднімається", - додав Росновский.

Зазначимо, що Міст Метро - перший метроміст через Дніпро в Києві. Весті з Русанівським мостом з'єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкой, Лісовим масивом, зоною відпочинку - Гідропарком.

Як повідомляв УНІАН, раніше архітектор розповів, що кемеровської трагедія (коли у пожежі загинули кілька десятків людей, - ред.) може повторитися в будь-якому ТРЦ Києва. Ні один з них не відповідає державним будівельним нормам.