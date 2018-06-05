General Electric і Крюківський вагонзавод домовилися про локалізацію виробництва тепловозів

Наприкінці року Україна отримає вже перші тепловози, адаптовані до кліматичних умов, екологічні, економічні в обслуговуванні і комфортні та безпечні для локомотивних бригад.

Компанія General Electric спільно з Крюківським вагонобудівним заводом поставлять "Укрзалізниці" 30 тепловозів TE33A серії Evolution з рівнем локалізації виробництва 10% в Україні.

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Про це повідомив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці Facebook.

"Перші 30 тепловозів TE33A, серії Evolution будуть проведені з участю вітчизняного Крюківського вагонобудівного заводу. За українським контрактом, для перших тепловозів локалізація буде 10%, згодом локомотиви будуть збиратися не менше ніж 40% українських комплектуючих. Зараз General Еlectric продовжує визначати виробничу базу серед вітчизняних підприємств. Також плануємо створити центр для сервісного обслуговування і модернізації робочого парку локомотивів", - написав він.

За словами Кравцова, партія, яку поставить General Electric у співпраці з КВБЗ, - найбільша в незалежній Україні.

"Фінальна стадія виробництва локомотивів для УЗ вже почалася в Пенсільванії. Наприкінці 2018-го ми отримаємо вже перші тепловози, адаптовані до кліматичних умов, екологічні, економічні в обслуговуванні і комфортні та безпечні для локомотивних бригад", - написав він.

Також, Кравцов зазначив, що локалізація виробництва в Україні на початкових етапах є безпрецедентним випадком.

"Укрзалізниця" спільно з GE TRANSPORTATION дає старт програмі локалізації виробництва локомотивів в Україні. Для мене особисто - це велика перемога і знаковий момент для Української залізниці і всієї галузі. Локалізація вже на початкових етапах була ключовим і принциповим моментом у переговорах з GE. Можу сказати, що ані в Індії, ані в Казахстані подібний контракт не передбачає локалізацію з першого зразка", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" підписала з американською компаній General Electric рамкову угоду про постачання "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 мільярд доларів.

В рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric та "Укрексімбанком" на постачання наприкінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10%.

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією "Укрзалізниця" становить 4,68 мільйона доларів за одиницю.