До 2022 не впаде: у КМДА заспокоїли киян щодо стану мосту Метро

Міська влада планує розпочати капремонт мосту наступного року і завершити роботи за 2 роки.

Стан столичного мосту Метро визначено як «обмежено працездатний», у зв’язку з чим передбачається наступного року розпочати його капітальний ремонт.

Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян у Facebook, коментуючи інформацію співавтора проекту мосту Метро Георгія Росновського.

«Стан мосту Метро визначено як четвертий, тобто – обмежено працездатний», – навів Давтян визначення, надане конструкції за результатами обстеження Державного науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій у 2015-2016 рр.

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«Обстеження встановило, що до моменту аварійності – ще 6 років (із часу проведення цього обстеження). Тобто теоретично ми маємо встигнути зробити капітальний ремонт до 2022 року», – зазначив заступник голови КМДА.

Давтян додав, що було проведене комплексне обстеження, розроблена проектно-кошторисна документація, яка зараз проходить експертизу.

Результати експертизи очікуються у серпні цього року.

«Після отримання позитивних результатів експертизи потрібно буде 6 місяців на розробку документації. Після цього можна розпочинати капремонт. За планом, виконання капітального ремонту відбудеться наступного року. Термін будівництва – 2 роки», – повідомив Давтян.

Нагадаємо, 4 травня співавтор проекту мосту Метро Георгій Росновскій висловив думку, що конструкція може рухнути у будь-який момент.