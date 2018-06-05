"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські літаки під новим брендом

Виготовлення літаків сімейства Ан-124 під маркою "Антонов" без участі ДП "Антонов" неможливе, зазначили у прес-службі підприємства.

Державне підприємство "Антонов" не збирається відновлювати співпрацю з російською стороною для виготовлення та модернізації літаків Ан-124-100 "Руслан".

"Питання про відновлення серійного виробництва літаків Ан-124-100 "Руслан" з російською стороною фахівцями ДП "Антонов" не обговорюється", - відповіли на запит "Обозревателя" у прес-службі підприємства.

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Про можливості Росії самостійно виготовляти і модернізувати літаки "Руслан" у прес-службі повідомили, що в Ульяновську був побудований виробничий комплекс, що отримав назву "Авіастар", саме для випуску "Русланів". За допомогою ДП "Антонов" було запущено серійне виробництво цього літака та випущено 36 літаків.

"Якщо йдеться про модернізацію, то передбачається внесення змін до типової конструкції. При цьому тільки розробник літака - ДП "Антонов" володіє всіма технічними знаннями та необхідною інформацією про конструкцію, властивості ресурсу, терміни служби та льотної придатності літаків Ан-124-100, включаючи дані випробувань та аналізів, необхідних для збереження цілісності конструкції. Таким чином, виготовлення літаків сімейства Ан-124 під маркою "Антонов" без участі ДП "Антонов" неможливе", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Росії захотіли відновити випуск українського літака Ан-124 "Руслан" під новим брендом.