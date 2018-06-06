В Україні можуть запровадити «податок на старість» для імпортних вживаних автомобілів

Що старший автомобіль, то більшим буде акциз під час його реєстрації.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення до країни вживаних автомобілів, про що на прес-конференції повідомив народний депутат України Роберт Горват (фракція «Блок Петра Порошенка»).

Читайте такожПродаж вживаних автомобілів в Україні зріс майже на 80%

За його словами, існує кілька варіантів комплексного вирішення проблеми як такої.

«Обмежувати екостандартами ввезення автомобілів - це тимчасовий метод, і він неправильний. Майже ніде в країнах Європи і світу ніхто цього не робить. Нормально - змушувати людину, яка хоче купити автомобіль, заплатити за «старість». Чим більше він забруднює атмосферу - тим більше він повинен платити», - сказав він.

За словами народного депутата, комітет, членом якого він є, вже підготував відповідний законопроект, який має бути зареєстрований у найближчі два-три тижні.

Крім того, сам Горват разом з групою депутатів розробив альтернативний законопроект, який має таку саму мету.

«Цей законопроект має таку саму мету, той самий «податок на старість», це диференційований акциз на момент реєстрації автомобіля. Чим старший вік - тим більший акциз», - сказав він.

Народний депутат додав, що в крайньому разі, якщо жоден із законопроектів не буде прийнятий, члени парламенту можуть продовжити дію закону №1389-19 (проект 3251 від 07.10.2015), яким до 31 грудня 2018 року встановлено пільгові ставки акцизного податку на імпортні вживані автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон про перенесення запровадження екологічного стандарту «Євро-6» для автомобілів на 1 січня 2020 року. З 1 серпня 2016 року в Україні набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії цього закону встановлено до 31 грудня 2018 року.