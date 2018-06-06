Ryanair vs «Бориспіль»: аеропорт обіцяє вирішити питання з часом польотів у найближчі два тижні

Раніше заступник директора аеропорту повідомляв, що «Бориспіль» підтвердив слоти лоукосту Ryanair тільки для єдиного маршруту до Берліна.

Питання узгодження часу обслуговування в аеропорту «Бориспіль» ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair буде вирішене в найближчі два тижні.

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Про це повідомив заступник директора аеропорту "Бориспіль" Євген Дихне в коментарі УНІАН.

"Додатково узгоджених слотів, крім Берліна, немає. Але я думаю, що в найближчі два тижні ця робота буде зроблена", - сказав він.

Дихне зазначив, що робота з узгодження слотів відбувається.

"Ми одержали запит і зараз відпрацьовуємо. Є часові проміжки, які ми спільно з авіакомпанією плануємо дещо змістити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що Ryanair запустила продаж квитків без узгодження з аеропортом "Бориспіль" часу для обслуговування в терміналі. Пізніше Дихне повідомив, що аеропорт «Бориспіль» підтвердив слоти (часові проміжки вильоту і прильоту) лоукосту Ryanair тільки для єдиного маршруту до Берліна.