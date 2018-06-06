«Нечисті» авто з Мексики: в Україні анулюють реєстрацію майже 3 тисяч Volkswagen Golf

Їх використання стане незаконним, незважаючи на наявність державного номерного знака.

На автомобільному ринку України стався неординарний випадок масової фальсифікації сертифікатів відповідності на цілу партію автомобілів Volkswagen, поставлених із Мексики.

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Мова йде про 2800 автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen (Variant) з дизельними двигунами, які були направлені до України після «дизельгейту» в США, пише AUTO-Consulting.

Їх навіть встигли розмитнити і розпродати, як з'ясувалося, що далеко не всі документи на них були «чистими», тому реєстрацію всієї партії автомобілів анулюють.

Факт порушень із сертифікатами зафіксували і в МВС, і в ДФС України, його визнають і в імпортерської компанії «Порше Україна», яка займалася постачанням, сертифікацією та подальшою реалізацією автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen.

У прес-службі «Порше Україна» повідомили, що з боку компанії могли бути порушені процедури в процесі оформлення сертифіката на зазначені автомобілі, але підкреслюють, що невідповідності не стосуються норми викидів.

У прес-службі Головного сервісного центру МВС заявили, що в сертифікатах відповідності на ці автомобілі були виявлені неточності, через які вони є недійсними. Притому, недійсні сертифікати на всі 2800 автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen.

Начальник Головного Сервісного Центру МВС Владислав Криклій повідомив, що на підставі цих фактів буде анульовано реєстрацію всієї партії автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen. Станеться це вже найближчим часом.

Після цього буде можлива їх повторна реєстрація в Територіальних сервісних центрах МВС, але вже за наявності повного пакета документів і дійсного сертифіката відповідності.

Анулювання реєстрації буде проведено в базі даних, а це значить, що експлуатація такого авто заборонена законом. Наявність на машині державних номерних знаків від цього не рятує.

"Це найгучніший скандал на автомобільному ринку України за всю його історію. І наймасштабніший. Випадки анулювання реєстрації бували і раніше, але вони, як правило, були поодинокими. І ще жодного разу не зачепало покупців нових автомобілів в офіційних автосалонах", - резюмує видання.