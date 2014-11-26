Із 5 грудня запустять два додаткових потяги Київ - Терещенська - Фастів
Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) призначила два додаткові електропоїзди, які курсуватимуть за маршрутом Київ - Терещенська (Сумська обл.) - Фастів, починаючи з 5 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.
Згідно з повідомленням, електропоїзд підвищеного комфорту №810 за маршрутом Київ - Терещенська, починаючи з 5 грудня, відправлятиметься по п'ятницях, суботах і неділях зі станції Київ - Північна о 12:04 і прибуватиме на станцію Терещенська о 16:20.
Поїзд підвищеного комфорту № 809 за маршрутом Терещенська - Фастів також буде відправлятися по п'ятницях, суботах і неділях о 17:17 і прибуватиме до Києва о 22:40.
«ПЗЗ запускає ці електропоїзди в якості експерименту й у разі стабільного пасажиропотоку розглядає можливість призначення на постійній основі», - уточнили у прес-службі.
Читайте такожПочався попередній продаж залізничних квитків на новорічні святаЯк повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця підготувала до зимових перевезень 1,4 тис. вантажних і пасажирських вагонів, а також 329 секцій приміських електропоїздів.
Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».
ПЗЗ займає друге місце з обсягу перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.