Кажуть, смачно: "Укрзалізниця" незабаром покаже, чим годуватимуть у поїздах

Послугу повноцінного харчування у поїздах планують презентувати 12 червня.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує 12 червня презентувати послугу повноцінного харчування в потягах.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив в. о. голови держкомпанії Євген Кравцов.

"12 числа презентація. Буде смачно, я вже пробував", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що сервіс повноцінного харчування в пасажирських поїздах, що курсують у нічний час, буде запущений з кінця 2017 року.