Кажуть, смачно: "Укрзалізниця" незабаром покаже, чим годуватимуть у поїздах
18:58, 06 червня 2018Транспорт/Зв'язок
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Послугу повноцінного харчування у поїздах планують презентувати 12 червня.
"Укрзалізниця" незабаром покаже, чим будуть годувати в поїздах / фото УНІАН
Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує 12 червня презентувати послугу повноцінного харчування в потягах.
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Про це в коментарі УНІАН повідомив в. о. голови держкомпанії Євген Кравцов.
"12 числа презентація. Буде смачно, я вже пробував", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що сервіс повноцінного харчування в пасажирських поїздах, що курсують у нічний час, буде запущений з кінця 2017 року.
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