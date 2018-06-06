Кажуть, смачно: "Укрзалізниця" незабаром покаже, чим годуватимуть у поїздах

18:58, 06 червня 2018
Транспорт/Зв'язок
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"Укрзалізниця" незабаром покаже, чим будуть годувати в поїздах / фото УНІАН

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Про це в коментарі УНІАН повідомив в. о. голови держкомпанії Євген Кравцов.

"12 числа презентація. Буде смачно, я вже пробував", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що сервіс повноцінного харчування в пасажирських поїздах, що курсують у нічний час, буде запущений з кінця 2017 року.

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Теги: #поїзд#Укрзалізниця