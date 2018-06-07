У США запровадили санкції проти української авіакомпанії

Офіційно санкції за співпрацю з іранською Caspian Air будуть опубліковані 7 червня.

США внесли українську авіакомпанію Dart Airlines до списку санкцій.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Федерального реєстру США.

Згідно з інформацією, санкції застосовані в зв'язку з тим, що українська авіакомпанія співпрацювала з іранською Caspian Air.

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"За надання допомоги, спонсорування або надання фінансової, матеріальної, технологічної підтримки або фінансових чи інших послуг на підтримку іранської Caspian Air", – йдеться в поясненні Управління з контролю за іноземними активами.

Так, Caspian Air раніше потрапила під санкції через підтримку Корпусу вартових ісламської революції шляхом перевезення персоналу і незаконних матеріалів, включаючи зброю, з Ірану до Сирії.

Наголошується, що офіційно санкції будуть опубліковані 7 червня.

Раніше УНІАН повідомляв, що зареєстровані в Україні авіакомпанії «Хорс» і «Дарт» можуть позбавити сертифікатів через ймовірне використання їхніх літаків в Іраку, Ірані та Сирії.