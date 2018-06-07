Продажі нових легкових авто в Україні з початку року зросли на 10%

Найпопулярнішою маркою в цей період в Україні стала Toyota, реалізувавши 4238 нових легкових авто.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-травні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 10% – до 33 тисяч одиниць.

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Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

За даними "Укравтопрому", найпопулярнішою маркою в Україні стала Toyota, яка реалізувала за цей період 4238 нових легкових авто. У порівнянні з п'ятьма місяцями 2017 року, попит на машини цієї японської марки зріс на чверть. А найпопулярнішою моделлю Тойоти став компактний кросовер Toyota RAV-4, вибір на якому зупинив 1201 автомобіліст.

Друге місце в рейтингу марок посів Volkswagen, який наполовину збільшив свій результат річної давності, реалізувавши з січня по травень 3256 авто. Бестселером марки стала модель Volkswagen Golf, яку обрали 1308 українця, таким чином забезпечивши їй титул найпопулярнішого автомобіля в Україні.

Незважаючи на 5% падіння попиту, в трійці лідерів залишився Renault, результат цієї французької марки на українському ринку - 3166 авто. Драйвером продажів у Renault залишається кросовер Renault Duster, в заліку якого 1218 реєстрацій.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тисячі одиниць.