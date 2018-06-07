"Укрзалізниця" з 9 червня запустить поїзд з Сум до Одеси

Раніше Суми мали сполучення з Одесою лише групою причіпних вагонів.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" з 9 червня запустить пасажирський поїзд № 213/214 сполученням Суми - Одеса.

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Про це повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на в. о. голови держкомпанії Євгена Кравцова.

"З сьогоднішнього дня в продаж квитки на довгоочікуваний потяг сполученням "Суми - Одеса". Курсуватиме він з 9 червня! З'єднає обласний центр Суми з Вінницею і Одесою. І забезпечить перевезення пасажирів зі станції Білопілля, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Бровари до узбережжя Чорного моря", - цитує прес-служба Кравцова.

У прес-службі зазначили, що раніше Суми мали сполучення з Одесою лише групою причіпних вагонів. Тепер понад 700 тисяч осіб з Сумської, Чернігівської, Київської областей отримали пряме сполучення з Одесою.

"Цей потяг буде відправлятися з Сум по непарних датах у 18:48, прибуття до Одеси о 10:13. Станом на даний момент на перший рейс 9 червня у продажу ще близько 40 купейних і майже 50 плацкартних місць. Таку ж кількість місць і на перший рейс цього потяга з Одеси на 10 червня. Зворотно з Одеси він буде відправлятися по парних датах у 14:19, прибуття до Суми в 6:13", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.