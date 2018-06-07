В Україні дедалі частіше купують "секонд-хенд" авто: найпопулярніші марки

При цьому частка вживаних автомобілів на первинному ринку легкових автомобілів становить 53%.

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-травні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 81% і становить 32,9 тисячі авто.

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Про це повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

За даними асоціації, за травень було зареєстровано 7,761 тисячі вживаних авто. Порівняно з травнем минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс на 72%.

При цьому частка вживаних автомобілів на первинному ринку легкових автомобілів склала 53%.

В асоціації зазначили, що найпопулярнішими серед імпортних вживаних авто були автомобілі марки Volkswagen, яких минулого місяця було поставлено на облік 1223 штук. Це майже втричі більше за кількість реалізованих в Україні нових автомобілів цієї марки.

Другу строчку рейтингу посідає Renault з результатом 1099 вживаних автомобілів, що на 46% перевищило травневий обсяг реалізації нових Renault.

Третій результат у Skoda - 750 автомобілів з пробігом, і це дві третини від загальної кількості первинних реєстрацій автомобілів марки Skoda в травні.

Вживані автомобілі марки Ford, що ввозяться до України, в травні знайшли 537 власників, що на 69% більше обсягу реалізації нових Ford.

Замикає п'ятірку лідерів місяця Opel - зареєстровано 428 вживаних авто цієї марки проти 16 нових.

Зазначається, що найбільш ходовими моделями на українському первинному ринку легкових автомобілів з пробігом в травні були: Renault Megane - 843 шт., Volkswagen Passat - 523 штук, Skoda Octavia - 400 штук, Nissan Leaf - 247 штук, Volkswagen Golf - 225 штук.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс у 3,3 рази і становить 56,744 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.