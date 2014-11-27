"Ощадбанк" викупив облігації 4 залізниць на 1 млрд гривень

Державний «Ощадбанк» викупив облігації загальною номінальною вартістю 1 млрд грн, раніше випущені Львівської, Південної, Одеської та Південно-Західною залізницями.

"24 листопада 2014 року один із найбільших державних банків - «Ощадбанк» - придбав облігації нової емісії номінальною вартістю 1 млрд грн, випущені Львівської, Південної, Одеської та Південно-Західною залізницями», - сказано в прес-релізі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, «Ощадбанк» протягом останніх кількох років активно фінансує залізниці країни шляхом викупу цінних паперів і надання кредитів.

Зокрема, раніше «Ощадбанк» надав Львівській, Південній, Одеській та Південно-Західній залізницях короткостроковий кредит на суму 1 млрд грн. Відповідні договори були підписані 29 жовтня під 19% річних.

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на складний фінансовий стан галузі, «Укрзалізниця» своєчасно і в повному обсязі сплачує відсотки за запозиченнями.

«Зі свого боку «Укрзалізниця» одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності визначила суворе дотримання фінансових зобов'язань перед інвесторами», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Південно-Західна, Південна, Одеська, Львівська залізниці розмістили на фондовій біржі ПФТС облігації на загальну суму 1,13 млрд грн.

Наприкінці квітня "Укрзалізниця" змінила обслуговуючий банк з комерційного "Експрес-банку" на державний "Ощадбанк".

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.