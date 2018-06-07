На Волині викрито двох митників, які "збирали данину" за ввезення автомобілів на "єврономерах"
Правоохоронці викрили двох працівників митного поста «Піща» Волинської митниці Державної фіскальної служби України, які систематично вимагали хабарі за безперешкодне переміщення до України автомобілів з європейською реєстрацією
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, правоохоронці зафіксували шість епізодів незаконного збагачення посадовців митного органу в розмірі понад 2 тис. дол.
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«Сьогодні, 7 червня, інспектора митного поста та одного з його керівників викрито під час чергового розподілу одержаної неправомірної вигоди між службовими особами митного поста, з відома яких підлеглі влаштували системні побори. Йдеться про безперешкодне ввезення на митну територію України легкових автомобілів на іноземній реєстрації», - зазначається у повідомленні.
Наразі проводяться слідчі дії щодо інших службових осіб митної та прикордонної служб, які за даними матеріалів слідства можуть бути причетними до вимагання та одержання неправомірної вигоди від водіїв автомобілів з реєстраційними номерами країн Європи.
Триває досудове розслідування. Після цього вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.
Як повідомляв УНІАН, раніше мер Конотопа зняв на відео фури із вживаними автомобілями з Росії та звинуватив Банкову.