На Волині викрито двох митників, які "збирали данину" за ввезення автомобілів на "єврономерах"

Правоохоронці зафіксували шість епізодів незаконного збагачення посадовців митного органу в розмірі понад 2 тис. дол.

Правоохоронці викрили двох працівників митного поста «Піща» Волинської митниці Державної фіскальної служби України, які систематично вимагали хабарі за безперешкодне переміщення до України автомобілів з європейською реєстрацією

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, правоохоронці зафіксували шість епізодів незаконного збагачення посадовців митного органу в розмірі понад 2 тис. дол.

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«Сьогодні, 7 червня, інспектора митного поста та одного з його керівників викрито під час чергового розподілу одержаної неправомірної вигоди між службовими особами митного поста, з відома яких підлеглі влаштували системні побори. Йдеться про безперешкодне ввезення на митну територію України легкових автомобілів на іноземній реєстрації», - зазначається у повідомленні.

Наразі проводяться слідчі дії щодо інших службових осіб митної та прикордонної служб, які за даними матеріалів слідства можуть бути причетними до вимагання та одержання неправомірної вигоди від водіїв автомобілів з реєстраційними номерами країн Європи.

Триває досудове розслідування. Після цього вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Конотопа зняв на відео фури із вживаними автомобілями з Росії та звинуватив Банкову.