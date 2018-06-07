ВР дозволила купити в кредит у Франції понад півсотні гелікоптерів Airbus для МВС

ВР ратифікувала угоду між урядами України і Франції про закупівлю в кредит до 55 гелікоптерів для створення єдиної системи авіаційної безпеки.

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні" (№ 0189).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 народних депутатів.

Угода була підписана 29 травня 2018 року в Парижі. Вона передбачає, що Франція надасть Україні "офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у формі кредиту для реалізації державного інвестиційного проекту із закупівлі гелікоптерів у кількості до 55 одиниць та пов’язаних з ними товарів робіт та послуг".

Загальна сума кредиту не має перевищувати 475 млн євро і повинна включати "пряму казначейську позику, сума якої складає 45 млн євро; одну або декілька банківських позик, сума якої чи яких не перевищує 430 млн євро".

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Для реалізації проекту компанія Airbus Helicopters SAS, Міністерство внутрішніх справ України та уповноважене державне підприємство, яке знаходиться у сфері управління МВС, укладають контракти.

Цей кредит має бути використаний на фінансування контрактів, укладених з французьким постачальником, які повинні включати не менше 50% французьких товарів, робіт та послуг.

Закупівля гелікоптерів здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та державних запозичень для створення в системі Міністерства внутрішніх справ єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська та французська сторони наприкінці травня підписали в Парижі угоду щодо системи авіаційної безпеки, яка передбачає поставку Україні 55 сучасних гелікоптерів компанії Airbus Helicopters.

Угода стосується вертольотів трьох моделей – Н145, Н125 та Н225, які поповнять вже існуючий вертолітний парк машин ще радянського виробництва МІ-8.

Компанія «Airbus Helicopters» — одна з найбільших авіабудівних компаній світу, що виготовляє однойменні пасажирські, вантажні, військово-транспортні повітряні машини.