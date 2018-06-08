Emirates відмовиться від ілюмінаторів у літаках на користь віртуальних вікон

Компанія ставить перед собою завдання перейти до використання лайнерів, у яких взагалі не буде ілюмінаторів.

Авіакомпанія Emirates представила салон першого класу на нових лайнерах Boeing 777-300ER, де замість ілюмінаторів у салоні встановлені віртуальні вікна.

Там, де у звичайних літаках знаходяться ілюмінатори, в першому класі Emirates встановлені круглі екрани, на які за допомогою оптоволокна виводяться зображення зі встановлених на обшивці літака камер, пише Бі-Бі-Сі.

Зображення "настільки якісне, що все виглядає набагато краще, ніж якщо дивитися звичайними очима", - говорить президент компанії Emirates Тім Кларк.

У майбутньому компанія ставить перед собою завдання перейти до використання лайнерів, у яких взагалі не буде ілюмінаторів, говорить він.

"Уявіть собі: ви сідаєте в літак, на фюзеляжі якого зовні немає жодного вікна. Але коли потрапляєте всередину - бачите ілюмінатори", - говорить він.

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Кларк вважає, що це дозволить оптимізувати конструкцію літаків.

"У конструкції такого фюзеляжу без вікон немає структурно слабких місць. Літак стає легшим, летить швидше, вище, і витрачає набагато менше палива", - говорить Кларк.

На думку професора британського Університету Кренфілда Грема Брейтвейта, літаки без вікон можуть бути небезпечні: бортпровідникам у надзвичайних ситуаціях необхідно самим бачити, що відбувається за бортом.

"Стюардесам у разі надзвичайної ситуації потрібно буде перевіряти обстановку зовні, щоб зрозуміти, наприклад, чи немає там полум'я, перед тим як відкрити запасний вихід і почати евакуацію", - говорить професор.

"Якщо для цього їм потрібно буде користуватися системами, які залежать від подачі електроенергії, то таке рішення авіаційні регулятори навряд чи схвалять з легкістю", - вважає він.

Однак у Європейському агентстві авіаційної безпеки заявили, що не бачать в цьому проблеми. "Ми не бачимо ніяких складнощів, які неможливо було б подолати, щоб забезпечити такий же рівень безпеки, як в літаках з ілюмінаторами", - говорить представник регулятора.

Ще один можливий недолік закритого літака в тому, що подібне нововведення може викликати дискомфорт пасажирів, вважає Брейтуейт.

"Такий літак легко може викликати напад клаустрофобії, а перельоти і так для багатьох - джерело стресу", - говорить він.

"Частота оновлення екранів теж може викликати непередбачені побічні ефекти: чи будуть вони мерехтіти? Якою буде затримка? Як їх світіння буде впливати на пасажирів при тривалих перельотах?" - запитує він.

Авіаексперт Джон Стрікленд згоден, що літак без ілюмінаторів міцніший за літак із вікнами, і в разі якщо він виявиться легшим звичайного літака, то і економніший. "Все, що робить літак легше, допомагає економити паливо", - говорить він.

Однак сам експерт все ж віддає перевагу справжнім ілюмінаторам. "Я трохи схиблений на вікнах. Для мене штучні ніколи їх не замінять", - говорить він.

Відео: Aviation Hub

Довідка. Літак 777-300ER - версія широкофюзеляжного 777-300. Цей варіант забезпечили скошеними і видовженими закінцівками крила, новими основними стійками шасі, посиленою передньою стійкою і спеціально доданими паливними баками. Дальність 777-300ER при повному завантаженні, у порівнянні з модифікацією 777-300, зросла на 34%. Двигуни GE90-115B, що використовуються для літака - на сьогодні є найпотужнішіми реактивними двигунами в світі.