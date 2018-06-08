Гройсман пообіцяв прискорити ремонт доріг "поштовхом ззаду"

Також прем'єр пригрозив областям, які відстають за темпами ремонту доріг, кадровими змінами.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив відстаючим областей за темпами ремонту доріг, серед яких Хмельницька і Житомирська області, кадровими змінами.

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Про це голова уряду повідомив під час Години уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата України від Житомирщини Павла Дзюблика про проблеми ремонту доріг.

"Я проїхав Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку області. Хочу зазначити, що при однакових умовах стан справ щодо будівництва автодоріг різне. Якісно організовані роботи у Львівській, Тернопільській, Вінницькій. А ось Хмельниччина – нуль. Гроші є, все є, але нуль. Зараз там змінили голову облдержадміністрації, і я думаю, він покращить ситуацію. Житомирська область теж не може похвалитися. Я подивлюся, якщо будуть проблеми, то ми будемо приймати відповідні управлінські рішення з цього приводу", - сказав він.

При цьому Гройсман підкреслив, що гроші і механізми у областей для будівництва доріг є.

Також прем'єр пообіцяв прискорити роботу по ремонту доріг "поштовхом ззаду".

"Буду їх жорстко... Знаєте, як кажуть, ніщо так не прискорює, як поштовх ззаду. Будемо прискорювати роботи по всіх напрямах", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Житомирська та Київська області є найвідсталішими з темпами використання коштів від митного експерименту та субвенції з держбюджету, призначених на ремонт та будівництво доріг.

Омелян назвав лідерів і відстаючих з ремонту доріг державного значення, за які відповідає Укравтодор". Аутсайдерами за темпами ремонту доріг залишаються Житомирська (3%), Сумська (7%), Полтавська (8%), Чернівецька (8%), Херсонська (9%), Рівненська (9%) області. Найкращі показники у Запорізькій -45%, Тернопільській - 43%, Івано-Франківській - 37%, Закарпатській - 36,5%, Кіровоградській - 35%, Дніпропетровській -34% та Одеській - 32% - областях.

З 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг країни, інші 120 тисяч кілометрів знаходяться під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

Цьогоріч 35% державного Дорожнього фонду в обсязі 11,53 мільярда гривень буде скеровано на обласні держадміністрації та місто Київ. При цьому найбільшу за обсягом субвенцію отримає бюджет Києва - 1,15 мільярда гривень. Понад 600 мільйонів гривень отримають Харківська (656 мільйонів гривень), Вінницька (623 мільйони гривень) та Житомирська (617 мільйонів гривень) області. Понад 500 мільйонів гривень будуть спрямовані до бюджетів Полтавської (558 мільйонів гривень), Донецькій (557 мільйонів гривень), Дніпропетровській (553 мільйони гривень), Київської (550 мільйонів гривень), Львівської (583,2 мільйона гривень) областей.

Також 60% Дорожнього фонду в обсязі 19,56 мільярда гривень буде спрямовано на дороги державного значення.

У травні президент Петро Порошенко призначив нового голову Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Лозового. Разом з тим, колишній голова обладміністрації Олександр Корнійчук був призначений радником президента.

Головою Житомирської обласної державної адміністрації є Ігор Гундіч.