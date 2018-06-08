Завтра в Києві буде закрито рух транспорту Хрещатиком

На центральній вулиці столиці із нагоди професійного свята медична спільнота проведе забіг та організує консультації лікарів із різних питань.

У суботу, 9 червня у центрі української столиці Києві триватиме святковий захід із нагоди Дня медичного працівника, у зв’язку з чим буде обмежено проїзд транспорту на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що захід під гаслом «Київські медики за здоровий спосіб життя» розпочнеться о 9.00 ранку та триватиме до 19.00.

Водночас, для забезпечення підготовки заходу рух транспортних засобів буде заборонено на вказаній ділянці з 00:00 9 червня (до 19:00).

Відповідно, внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують вулицею Хрещатик.

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Ініціатива проведення заходу належить ТОВ «Майс Груп».

За інформацією директора Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, цього дня із нагоди професійного свята медична спільнота столиці збереться на великий забіг, під час якого одягнуті у футболки з логотипами своїх закладів медпрацівники після невеличкої спільної розминки єдиною колонною пробіжать Хрещатиком символічні 500 метрів, візуалізуючи надважливий меседж: здоровий рух, здоровий спосіб життя – запорука активної та щасливої долі.

Крім цього, біля будівлі КМДА із 9:00 до 18:00 будуть встановлені намети, у яких дорослі та маленькі кияни зможуть пройти елементарні обстеження (виміряти цукор крові, вагу, артеріальний тиск, об’єм талії, перевірити родимки тощо) та отримати консультації лікарів із різних питань, пов’язаних зі здоров’ям та здоровим способом життя.